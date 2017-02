Nintendo sigue presentando adelantos de su nueva consola, Switch, publicando hoy un video en el que se pueden ver funcionar muchas de sus características.

En el registro compartido por redes sociales, la compañía nipona apuntó nuevamente a los títulos con múltiples jugadores, exponiendo algunos que hacen recordar a lo hecho con sus anteriores productos Wii y Wii U.

Entre las otras funciones también se puede ver la aparición del clásico Street Fighter que estará presente en la “consola virtual”, además de la posibilidad de jugar online desde diversos lugares por la portabilidad del dispositivo.

Además, todo esto fue musicalizado con “Believer”, nueva canción de Imagine Dragons.

Nintendo Switch saldrá a la venta el próximo 3 de marzo.

Check out the latest #NintendoSwitch commercial featuring the brand new song ‘Believer’ by @Imaginedragons! pic.twitter.com/iEKr6KE9Vr

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 de febrero de 2017