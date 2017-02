pin it

La hermana Joan Chittister realizó una gran explicación que termina con uno de los puntos más nombrados por parte de las personas llamadas “pro-vida”.

Esta fue dicha en el año 2004 en el programa de PBS Now With Bill Moyers, resurgiendo más de una década después debido a que el debate -inexplicablemente- sigue abierto con gente negándose a permitir el derecho a abortar.

Según declaró en aquella oportunidad, Chittister dijo: “No creo que solo porque te opongas al aborto te haga pro-vida. De hecho, en muchos casos, tu moralidad está fallando si lo único que quieres es un que un niño nazca, pero no que ese niño sea educado, alimentado o que tenga un hogar“.

“¿Por qué podría pensar que no lo quieres? Ya que no quieres que nada del dinero de los impuestos vaya a eso. Eso no es ser pro-vida, es ser pro-nacimiento. Necesitamos tener una conversación mucho más amplia respecto de la moralidad o de lo que es ser pro-vida”, concluyó.

Si bien aquel argumento iba dirigido a la realidad norteamericana, en donde los Republicanos querían cortar los fondos para diversos programas que iban en ayuda de las familias -y por ende, de niños- más pobres, también puede ser ocupado en los debates de todo el mundo.

Ah, y esta opinión no llega de cualquier monja: Joan Chittister ha escrito más de 50 libros sobre variados temas y tiene diversos títulos, incluyendo un doctorado.