Mon Laferte se encuentra participando del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en calidad de jurada, además del show que realizará el sábado 25 de febrero. A pesar de su rol, aseguró en una entrevista que se encuentra incómoda por las prioridades en la cobertura.

En conversación con La Tercera, la cantante dijo que se ha sentido “súper rara” durante su estadía en la Ciudad Jardín. Como motivo de esto señala los largos años que ha estado radicada en México “alejada de este mundo tan amarillista”, asegurando haber encontrado allá “una exposición centrada en la música”.

Recientemente fue el blanco de las críticas por el vestido utilizado en la Gala de aquel festival, hecho que le causó “verguenza”: “Fue una estupidez. Siento vergüenza con México, que piensen que Chile es así, cuando este país no es así. Es un sector de la gente y no todos los chilenos pensamos de esa manera”.

Junto a eso señaló que otro de los hechos vergonzosos es “la poca cultura que está cerca de este festival, cuando es un festival de la canción. Se supone que estamos hablando de cultura, de arte, de música y no hay nada de eso“.

“No sé si estoy tan contenta con todo lo que se genera en torno al Festival, me siento un poco incómoda. No estoy acostumbrada a dar entrevistas que hablen de cosas personales, porque quiero hablar de mi música. Es raro”, agregó.

Finalmente la artista sentenció que “es lamentable que en el festival musical del año sea más importante un vestido. Es un poco vergonzoso para el mundo“.

Además de su presentación el fin de semana, Laferte volverá a Chile en junio para realizar una extensa gira con once conciertos en varias partes del país.