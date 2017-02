Cargando video...

El periodista británico Milo Yiannopoulos (33), editor del sitio conservador Breitbart News y una de las figuras más destacadas de la Alt-Right, la derecha alternativa que ha alcanzado mayor popularidad con la elección de Donald Trump, se transformó en blanco de críticas luego de sus polémicas declaraciones en defensa de la pedofilia.

Todo comenzó con una publicación de unos videos en los que el periodista bromeó con un encuentro sexual que tuvo con un sacerdote católico, cuando era adolescente.

“En el mundo homosexual, particularmente, algunas de esas relaciones entre jovencitos y hombres mayores -el tipo de relación en que se ‘entra a la madurez’- esas relaciones en las que esos hombres mayores ayudan a los adolescentes a descubrir quiénes son y les brindan seguridad y protección, y les dan amor y una especie de apoyo fiable en situaciones que no pueden hablar con sus padres” , señaló, provocando la indignación de todos.

De manera posterior, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) retiró la invitación que le tenían para asistir a un acto en un centro de convenciones en el que participará Trump.

El presidente de la Unión Conservadora Estadounidense (ACU), Matt Schlapp, encargado de organizar la conferencia, se pronunció al respecto a través de un comunicado y sostuvo que “debido a la publicación de un video ofensivo en las últimas 24 horas aprobando la pedofilia, la ACU ha decidido rescindir la invitación”.

Sumado a esto, la editorial Simon & Schuster canceló la publicación de su autobiografía “Dangerous”, cuyas compras por adelantado lo habían posicionado en la lista de los más vendidos en Amazon.

Sus compañeros de trabajo no quedaron indiferentes ante la situación y advirtieron que estaban dispuestos a renunciar si Yiannopoulos continúa como editor, según indica el sitio Infobae.

Luego de que sus palabras se viralizaran, Yiannopoulos se defendió a través de su cuenta de Facebook asegurando que su declaración fue entendida de una manera errónea.

“Soy un hombre gay y una víctima de abuso infantil. Me gustaría reiterar mi total disgusto a los adultos que abusan sexualmente de menores. Estoy horrorizado con la pedofilia y he dedicado grandes porciones de mi carrera como periodista a exponer a quienes abusan de niños. He descubierto a tres de ellos”, afirmó.