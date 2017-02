En una noticia 100% real no fake, se filtró un documento de la milicia norteamericana, en la que nombraban a Nickelback y otros grupos como los prohibidos de ser escuchado en sus dependencias por ser “grupos de rock terribles”.

El grupo de Chad Kroeger se encuentra en la lista junto a Slipknot, Korn, Smashmouth (los de la canción de Shrek) y Creed, no permitiendo su reproducción “en ningún momento, no solo en horas laborales”.

Este sería uno más de los trolleos que los canadienses siempre reciben, siendo también utilizados por la policía de su país como castigo para los conductores borrachos, el realizado recientemente por Mark Zuckerberg en Facebook o el de la banda Royal Blood a través de Twitter.

An officer actually issued a memo banning Nickleback’s music in the command post. pic.twitter.com/4nAQVwRli2

— Geoffrey Ingersoll (@GPIngersoll) 17 de febrero de 2017