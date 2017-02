Richard Spencer, líder de la extrema derecha que fue célebremente (?) golpeado en la vía pública por un protestante, aseguró recientemente que Depeche Mode era la “banda oficial” de su sector político. Ahora, los ingleses le dijeron que no.

A pesar de declarar posteriormente que estaba “bromeando”, los músicos creyeron necesario el salir a declarar en contra de su afirmación: “Es realmente ridículo. Depeche Mode no tiene ningún vínculo con Richard Spencer o la extrema derecha (alt-right, en inglés) y no apoya aquel movimiento”.

Anteriormente, Dave Gahan había comentado que su nuevo álbum, Spirit, no era precisamente “político”, pero que sí tenía una conexión con “la humanidad y nuestro lugar en ella”.

Richard Spencer, asked if he likes rock music, says “Depeche Mode is the official band of the alt-right.”

