pin it

like

Todos conocemos al Mac DeMarco que se sube al escenario, prende un cigarro y lo da todo, pero ahora apareció una faceta algo desconocida del músico: como actor, participando de un cortometraje.

Este trabajo lleva por nombre My Last Film, fue dirigido por su amiga Zia Anger y se enmarca dentro de los metrajes presentados para la edición n°53 del New York Film Festival del 2015.

A pesar de no tener un papel protagónico o grandes líneas (las que, de hecho, son inexistentes), el rol de Mac DeMarco es importantísimo: interpretó a Dios, gestionando parte de la trama central de la historia.

Sobre su aparición, Anger indicó que el cantante era “la persona más parecida a un dios”, considerando que tiene una “buena llegada con el público”.

Revisa el corto aquí: