Los Simpson predijeron la elección en la que resultó ganador Donald Trump, los finalistas del Super Bowl del año 2014, los escándalos de corrupción de la FIFA y muchos otros casos. De todas formas siguen sorprendiendo, ya que predijeron el show de Lady Gaga en el último Super Bowl.

En el capítulo Lisa y Lady Gaga de la temporada 23, emitida durante el año 2012, se puede ver como la artista “vuela” gracias a un arnés. Esto se replicó de forma bastante similar en el evento gringo.

The Simpsons predicted Lady Gaga’s #PepsiHalftime show. Im so shook! #Superbowl pic.twitter.com/Wfp4NuGqLz

La única diferencia sería que el apoyo de luces que se vio en el cielo de la serie fue realizado con fuegos artificiales, mientras que en la vida real se hizo con cerca de 300 drones.

That moment when The Simpsons predicted Lady Gaga’s #SuperBowl pic.twitter.com/sMzZdQhO4g

— ️ (@JeremiasM_) 5 de febrero de 2017