Simpático y amable como siempre (?), Liam Gallagher comentó a través de las redes sociales lo que será su próximo lanzamiento: su debut solista.

El ex Oasis ocupó su cuenta en Twitter para publicar diversos mensajes, entre los que se encuentra “L FUCKING G está en camino”, “cuídense, sean fuertes” y “mi corazón está compuesto, mi cabeza está explotando, ¿por qué no vuelves a mí? Ddjknhfhjlpyteshkkysahjgdsuujfjjkjuh”. Sí, el “Ddjknhfhjlpyteshkkysahjgdsuujfjjkjuh” lo escribió él.

“Escuchando mis nuevas canciones. Todos ustedes fanáticos de NGHFB (Noel Gallagher’s High Flying Birds) no tendrán donde correr o esconderse, jaja”, también escribió el músico.

El menor de los Gallagher ya confirmó su participación en diversos países europeos durante este año, en donde se espera que de a conocer este nuevo material además de canciones de Beady Eye y lados B de su paso por Oasis.

LFUKING is on his way — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de febrero de 2017

Look out be brave LGx — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de febrero de 2017

My heart is together my head is exploding why don’t you come back to me Ddjknhfhjlpyteshkkysahjgdsuujfjjkjuh — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de febrero de 2017

As you were you wanna be LG X — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de febrero de 2017

Listening forward to my new tunes all you NGHFB fans are gonna have nowhere to run or hide Ha ha — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de febrero de 2017