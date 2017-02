pin it

like

Las Vegas siempre ha sido sinónimo de carrete y apuestas en casinos, pero también ha sido el lugar de origen de varias bandas y agrupaciones. Este dato no es algo que todos manejen, pero sirve para conocer más de estas agrupaciones y artistas, además de dar contexto a su comienzo en la ciudad más grande del estado de Nevada, Estados Unidos.

El sitio Life&Style recopiló cinco artistas y bandas de las más conocidas en la actualidad para mostrar que lo que sale de esa ciudad no es solo alcohol, ludopatía y fiestas.

The Killers

La banda saltó al estrellato en el año 2004 –mushosaños– con su disco Hot Fuss, con el cual se dieron a conocer en Estados Unidos y gran parte del mundo. Brandon Flowers, líder de The Killers, también ha mantenido una carrera solista más que aceptable. Uno de los números más grandes de los últimos años salidos de la Ciudad del Pecado.

The Crystal Method

No solo rock hay en Las Vegas: The Crystal Method se formó a comienzos de los años 90 y pronto se consolidó como una de las duplas de música electrónica más grande de aquella década. El nombre de su disco más exitoso fue un homenaje a la ciudad que los vio nacer: Vegas, del año 1997.

Ne-Yo

Si bien el artista nació en Arkansas, se mudó muy joven a Las Vegas, sitio en donde comenzó su carrera musical. Shaffer Smith, su nombre real, lideró la banda de R&B Envy, pasando luego a usar el apodo que lo llevó al estrellato. Incluso llegó a colaborar con cantantes como Whitney Huston, Rihanna, Celine Dion y Leona Lewis.

Slaughter

Para seguir con la diversidad de la lista, también se incluyó una banda de heavy metal: Slaughter. Formada a finales de los 80, cuando el glam rock estaba en su época dorada, el conjunto alcanzó a obtener un doble disco de platino por su álbum debut, Stick It To Ya. A pesar de no lanzar un disco hace casi 20 años, siguen rockeando sobre los escenarios.

Jenny Lewis

La cantante, que comenzó su carrera como actriz a muy temprana edad, inició su viaje musical de la mano de Rilo Kiley… pero en Los Angeles. De todas formas, es nacida y criada en Las Vegas, lugar desde donde también surgieron sus primeros temas solistas. Actualmente también es parte de Nice As Fuck, trío que también integran Erika Forster y Tennessee Thomas. con quienes publicó un EP durante el año pasado.