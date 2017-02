Justin Timberlake tuvo una gran responsabilidad: Abrir la ceremonia de los Oscar 2017. Y, claramente, lo logró sin problemas.

El ex-N’Sync cantó “Can’t Stop the Feeling”, la que también estaba nominada a Mejor canción original por su aparición en la cinta Trolls. Desafortunadamente para él, no ganó.

No olvidemos que Timberlake estará en la versión de este año de Rock in Rio, ¿visitará Chile?

The President of Pop, Justin Timberlake turns the #Oscars opening number into a gigantic dance party pic.twitter.com/TAlSL8YXyX

— #AT👨🏻‍💻📱 (@andytelasai) 27 de febrero de 2017