pin it

like

Chris Brown, quien se hizo horriblemente conocido por golpear a su ex pareja Rihanna, nuevamente es noticia por haber sido sujeto a una nueva orden de alejamiento.

¿Qué hizo esta vez? Brown habría amenazado de muerte a su última pareja, la actriz Karrueche Tran, quien posteriormente solicitó esta medida judicial.

Los detalles de este documento legal fueron filtrados por TMZ, en donde se puede leer que Tran también acusó que sufrió agresiones en el pasado, como golpes de puño en el abdomen e incluso el ser empujada por la escalera.

Según declaró, el cantante “le dijo a algunas personas que iba a matarme”, además de decir que la “eliminaría” y que le “dispararía”.

Por otra parte, Chris Brown no ha realizado una declaración oficial, aunque aseguró a través de un video en Instagram que no tiene “idea” de lo que está hablando su ex.