David Pajo, bajista de Zwan, se fue en todo contra el pela’o Corgan: Aseguró que tiene una “mentalidad abusadora”, rasgos similares a Donald Trump y que incluso le tenía envidia a las bandas que salían a comienzos de los 2000 de New York.

“Cuando la campaña (de Trump) estaba ocurriendo, yo pensaba ‘wow, Trump se parece mucho a Corgan‘. Estoy seguro que Billy ama a ese tipo. Sé que es un seguidor de Trump. Tiene que serlo”, declaró en entrevista con el podcast de Kreative Kontrol.

Luego comentó parte de la personalidad del músico, indicando que “tiene millones de dólares, tiene todo ese ego. Él ama esa ‘mentalidad abusadora’. No tengo nada en contra de él ni tampoco quiero hablar mal, pero no estaría sorprendido si realmente fuera uno de los que apoya a Trump. De hecho, estaría más sorprendido si no lo fuera“.

Para Pajo, Corgan vendió una imagen de “persona sensible y liberal”, pero que la llegada del hombre de piel naranja a la Casa Blanca “mostró que está bien el no actuar así”, por lo que ahora mostraría su verdadera cara.

Finalmente habló de su rechazo hacia las bandas que salieron de New York, como los White Stripes, Interpol o Yeah Yeah Yeahs, sosteniendo que el calvo músico decía que eran “solo pequeñas bandas”, pero que estaba pendiente de sus ventas y comparándolas con las propias.

Escucha el podcast completo: