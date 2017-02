like Tweet tweet &description=Escucha “Something Just Like This”, la colaboración de Coldplay con The Chainsmokers" data-pin-color="red"> pin it

Escucha “Something Just Like This”, la colaboración de Coldplay con The Chainsmokers

Los rumores se hicieron realidad: The Chainsmokers publicaron una nueva canción junto a Coldplay, la que fue titulada “Something Just Like This”. Escúchala acá.