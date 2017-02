pin it

Ed Sheeran sigue adelantando por partes su nueva producción, la que llevará por nombre ÷.

Ahora, el británico compartió la canción “How Would You Feel (Paean)”, sobre la que dijo que no será el próximo single, pero que es una de sus favoritas.

Este es el tercer tema del álbum después de “Shape of You”, la que también presentó en los pasados Grammy, y “Castle on the Hill”.

÷ saldrá el próximo 3 de marzo, mientras que el artista volverá a nuestro país el próximo 15 y 16 de mayo para tocar en el Movistar Arena.