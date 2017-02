pin it

Ed Sheeran no tiene mucha competencia cuando se trata de singles… excepto cuando es él mismo.

“How Would You Feel (Paean)”, una de las últimas canciones que dio a conocer, se encuentra en el puesto n°2 y pelea palmo a palmo con “Shape of You”: solo 700 descargas y escuchas por streaming las dividen.

La última vez que ocurrió algo así fue con Justin Bieber y una dupla ganadora: “Love Yourself” y “Sorry”, lanzadas en el año 2015.

Las dos canciones de Sheeran serán parte de ÷, el que saldrá el 3 de marzo. Además, las podrás escuchar en vivo en alguna de las dos presentaciones que tendrá en el país.

¿Cuál te gusta más? Acá te dejamos con las dos: