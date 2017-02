Ed Sheeran se presentó en el programa Live Lounge de la BBC Radio 1, en donde tocó algo que no se le había escuchado antes: un cover de una de sus bandas favoritas.

¿Cuál es esa? “Touch” de Little Mix, conjunto británico de pop. Sobre ellas, Sheeran dijo: “¿Puedo decir que ese fue el único concierto al que fui el año pasado? Realmente no fui a ningún show, (pero) yo estuve en Milan y soy un fanático de Little Mix“.

“Ellas tienes hit tras hit. No hay un solo single que no termine como ‘oh, eso va a estar en mi cabeza por un mes’. Siempre están en el punto”, añadió.

Las inglesas tampoco quedaron al margen de esto, comentando a través de su cuenta en Twitter que Sheeran “la rompió”, para posteriormente “agradecer” el que haya cantado su canción.

Escucha el cover acá: