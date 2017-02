23.02.2017

Ed Sheeran presentó dos canciones de su próximos disco en los Brit Awards

Se trata de “Castle On The Hill” y “Shape of You”, las que cantó junto a Stormzy en la ceremonia de entrega de aquellos premios. El inglés ya anunció que el viernes aparecerían aquellas versiones en diferentes plataformas digitales. Mira la presentación acá.