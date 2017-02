Asghar Farhadi, director iraní que ganó un Oscar por la cinta The Salesman, envió una declaración que fue leída en la ceremonia de entrega de los premios por Anousheh Ansari.

“Lamento no estar con ustedes esta noche. Mi ausencia es por respeto a la gente de mi país y de los otros seis a los que se les ha faltado el respeto con las inhumanas leyes que prohíben el ingreso de inmigrantes a los Estados Unidos”, sostuvo el texto.

Luego, Ansari continuó leyendo: “Dividir el mundo en las categorías de ‘nosotros’ y ‘nuestros enemigos’ crea miedo, una engañadora justificación para la agresión y la guerra. Aquellas guerras previenen la democracia y los derechos humanos en países que han sido víctimas de agresión”.

“Los directores pueden dar vuelta sus cámaras para capturar las cualidades compartidas por los humanos y romper los estereotipos de varias nacionalidades y religiones. Ellos crean empatía entre nosotros y los otros, una empatía que hoy necesitamos más que nunca”, concluyó.

Este es el segundo Oscar que gana Farhadi, siendo el primero por A Separation del año 2012.

Asghar Farhardi’s acceptance speech and statement being read regarding his absence after winning Best Foreign Language Film #Oscars pic.twitter.com/14Xt17XmlJ

