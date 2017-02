Ha sido una gran ceremonia, llena de inolvidables momentos y también de triunfadores.

Revisa a continuación la lista de ganadores de los Grammys 2017:

Grabación del año

Adele, Hello

Álbum del año

Adele, 25

Mejor álbum Urbano Contemporáneo

Beyoncé, Lemonade

Mejor álbum Rap

Chance The Rapper, Coloring Book

Mejor canción de Rock

David Bowie, Blackstar

Mejor actuación de Dúo/Grupo de Pop

Twenty One Pilots, Stressed Out

Mejor nuevo artista

Chance the Rapper

Mejor disco de Pop

Adele, 25

Mejor disco de Dance / Electrónica

Flume, Skin

Mejor actuación solista

Adele, Hello

Mejor disco de Rock

Cage the Elephant, Tell me I’m pretty

Mejor disco de Música Alternativa

David Bowie, Blackstar

Mejor video musical

Beyoncé, Formation

Canción del Año

“Hello”, Adele

Además, antes de la transmisión televisiva se entregaron los siguientes premios:

Mejor actuación R&B

Solange, Cranes Un The Sky

Mejor actuación de Rock

David Bowie, Blackstar

Mejor actuación de Rap

Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz, No Problem

Mejor actuación de Rap/Sung Performance

Drake, Hotline Bling

Mejor tema de Rap

Aubrey Graham & Paul Jefferies, songwriters (Drake), Hotline Bling

Productor del año

Greg Kurstin

Mejor Grabación Dance

The Chainsmokers, Don’t Let Me Down [ft. Daya]

Productor del Año, Clásico

David Frost

Mejor Música para una película

The Beatles, The Beatles: Eight Days a Week the Touring Years

Mejor Video Musical

Beyoncé, Formation

Mejor Arreglo para un álbum, no clásico

David Bowie, Tom Elmhirst, Kevin Killen y Tony Visconti; Joe LaPorta (David Bowie), Blackstar

Mejor diseño de embalaje

Jonathan Barnbrook (David Bowie), Blackstar

Mejor Canción Escrita para un Medio Visual

Max Martin, Shellback y Justin Timberlake (Justin Timberlake, Anna Kendrick, Gwen Stefani, James Corden, Zooey Deschanel, Walt Dohrn, Ron Funches, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Christopher Mintz-Plasse y Kunal Nayyar), Canción para: Trolls, Can’t Stop The Feeling!

Mejor Composición Instrumental Escrita para un Medio Visual

John Williams, Star Wars: the Force Awakens