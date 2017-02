Este domingo, a las 10.30 horas, se podrá ver el primer eclipse solar del año en la ciudad de Coyhaique, uno de los tres lugares privilegiados en el mundo que será testigo de este fenómeno natural.

La astrónoma Javiera Rey, quien se encuentra cursando un doctorado en la Universidad de Ginebra y es integrante del sitio Star Tres, se pronunció al respecto y señaló que al año hay dos temporadas de eclipses en las que existe, al menos, un eclipse solar.

En esa línea, explicó a La Tercera que el fenómeno del domingo es un eclipse solar anular, pues la sombra de la Luna no cubrirá por completo el sol.

“Como la órbita de la Luna en torno a la Tierra no es circular, sino elíptica, el tamaño aparente de la Luna en el cielo no siempre es el mismo. Cuando ocurre un eclipse y el tamaño aparente de la Luna es menor al del disco del Sol, no logrará cubrirlo por completo y dejará un anillo a su alrededor”, precisó.