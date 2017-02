pin it

Ed Sheeran reveló que se le negó el ingreso a su propia fiesta después de los Grammy. ¿Lo peor de todo? Es el cuarto año consecutivo en el que le pasa lo mismo.

El músico, que interpretó “Shape of You” en la ceremonia de entrega de aquellos premios, aseguró en conversación con On Air que “ha pasado en cuatro años de corrido, y no es solo en la fiesta de mi sello, ocurre en las fiestas post-ceremonia en general”.

“Es solo… ¿Sabes lo que no entiendo? Es como si caminaras hacia esas fiestas, hubiera cuatro músicos ahí y todo el resto son personas de Los Angeles que ni siquiera fueron a los Grammy y solo quieren una fiesta para ir“, dijo Sheeran.

Luego de estas malas experiencias, el cantante fue a la fiesta de “Benny Blanco y Diplo, llegué súper temprano y aparecieron 2.000 personas de la nada, por lo que me di vuelta y dije ‘me voy’“.

Esperemos que la mala suerte de Sheeran termine antes del 15 y 16 de mayo, fechas en las que visitará nuevamente nuestro país.