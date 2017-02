pin it

Ben Affleck estaba prácticamente a cargo de todo en la nueva cinta del Hombre Murciélago, The Batman: productor, guionista, director y protagonista. Si bien ya se dio a conocer que no tendría a su cargo la dirección, ahora se reporta que también podría dejar el papel de Bruce Wayne.

En la última entrega de Collider Movie Talk, el conductor John Campea aseguró haber escuchado de diversas fuentes que Affleck no quiere seguir: “sin equivocaciones, él quiere salir. Él no quiere ser Batman nunca más”.

Esta decisión habría sido motivada por las críticas recibidas por su papel de Batman, además del fracaso que resultó la primera cinta en la que ocupó el traje de aquel superhéroe. No por nada el meme Sad Affleck apareció en aquel periodo.

The Batman, reinicio de la historia del Caballero Oscuro en este universo de DC Comics, serviría como continuación de Batman v Superman: Dawn of Justice y se sumaría a las otras cintas de aquella empresa, como Aquaman, Wonder Woman y la cinta de la Liga de la Justicia.