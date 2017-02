Un grupo organizado de brujas ha realizado un llamado a nivel mundial para realizar un hechizo de gran magnitud a una sola persona: Donald Trump.

Esta suena como una innovadora (?) forma de protestar contra el hombre de piel extrañamente bronceada, en comparación con las marchas que se han tomado las calles norteamericanas, pero van totalmente en serio. De hecho, fijaron la fecha para este viernes 24 de diciembre.

De todas formas, esta no será la única oportunidad en la que ocurrirá: la maldición masiva se llevará a cabo cada medianoche en los días que haya luna en fase cuarto creciente. Esto situaría el próximo evento en el 26 de marzo, el siguiente el 24 de abril y así a futuro.

Incluso publicaron un tutorial -sí, tutorial- de cómo participar de forma amateur de este hechizo: necesitas una foto poco bonita de Trump, la carta de tarot de la Torre, un pedazo de vela naranja o zanahoria pequeña, un alfiler, una vela blanca, una fuente con agua, otra con sal, una pluma, fósforo/encendedor y un cenicero.

¿Más detalles? Tienes que escribir el nombre Donald Trump en la vela naranja/zanahoria con el alfiler, ordenar los otros objetos en un círculo y dejar la carta de la Torre de forma vertical. Luego dices tu oración protectora regalona (?) y dices las palabras mágicas. Puede elegir inglés o español, para la gente bilingüe (?).

(Prendiendo la vela blanca)

Hear me, oh spirits / Escúchenme, espíritus

Of Water, Earth, Fire, and Air / del agua, tierra, fuego y aire

Heavenly hosts / Anfitriones celestiales

Demons of the infernal realms / Demonios de los reinos infernales

And spirits of the ancestors / Y espíritus de los ancestros

(Escribir el nombre de Trump)

I call upon you / Te convoco

To bind / para amarrar

Donald J. Trump / a Donald J. Trump

So that he may fail utterly / Para que falle

That he may do no harm / Para que no haga daño

To any human soul / A ningún alma humana

Nor any tree / O algún árbol

Animal / Animal

Rock / Roca

Stream / Corriente

or Sea / O mar

Bind him so that he shall not break our polity / Amárrenlo para que no pueda quebrar la política

Usurp our liberty / Usurpar nuestra libertad

Or fill our minds with hate, confusion, fear, or despair / O llenar nuestras mentes con odio, confusión o desesperación

And bind, too, / Y amarrar también

All those who enable his wickedness / A los que permitieron que su locura

And those whose mouths speak his poisonous lies / Y aquellos que cuentan sus mentiras venenosas

I beseech thee, spirits, bind all of them / Imploro que los espíritos los amarren a todos

As with chains of iron / Como con cadenas de hierro

Bind their malicious tongues / Amarren sus maliciosas lenguas

Strike down their towers of vanity / Derrumben sus torres de vanidad

(Invirtiendo la carta de la Torre)

I beseech thee in my name / Se los imploro en mi nombre

(Aquí dicen su nombre completo)

In the name of all who walk / En el nombre de todos los que caminan

Crawl, swim, or fly / Se arrastran, nadan o vuelan

Of all the trees, the forests, / De todos los árboles, bosques

Streams, deserts, / Riveras y desiertos

Rivers and seas / Ríos y mares

In the name of Justice / En el nombre de la justicia

And Liberty / Y la libertad

And Love / Y el amor

And Equality / Y la igualdad

And Peace / Y la paz

Bind them in chains / Amárrenlos con cadenas

Bind their tongues / Amárren sus lenguas

Bind their works / Amárren sus obras

Bind their wickedness / Amárren sus locuras

Luego quemas la foto de aquel personaje mientras repites “¡qué así sea!” tres veces. Luego apagas la vela y paf, se terminó el ritual.

Una simple y amable actividad para realizar con amigos, reuniones sociales o para prender el fuego con la pareja (?).

Lo último que piden es reírse a buena gana a costas del hombre de pelo de choclo como una forma de festejar, para lo cuál los ayudamos y los dejamos con uno de los mejores videos que han aparecido en el último tiempo.