Lars Ulrich, baterista de Metallica, quedó rayado con la presentación que hicieron en conjunto con Lady Gaga para la última entrega de los Grammy. De hecho, ahora aseguró que aquella experiencia fue tan buena que no puede ocurrir solo una vez.

Según comentó a The A.V. Club, Ulrich siempre pensó que la entrega que Lady Gaga hizo de su canción “Moth Into Flames” funcionaría: “Es decir, Gaga es una chica metalera en su corazón. No había motivos para pensar que esto no funcionaría. Está en su ADN”.

“Hicimos un ensayo. La forma en la que las voces de ella y James (Hetfield) sonaban fue como ‘ah? Esto está realmente en el siguiente nivel‘. Pensé que la haríamos dos veces, quizá tres el viernes por la noche. Solo funcionó”, agregó.

Sobre esta experiencia, comentó que “cuando pasas 72 horas junto a alguien, y hay esta conexión e intimidad, parte de tí no quiere que termine. Cuando esos momentos funcionan, siempre dejas abierta la reconexión“.

Si bien aseguró que no grabarían un disco o algo parecido, sí señaló que aquella colaboración se debe repetir y ella está de acuerdo. Esto último ya que el músico indicó que Gaga dijo “tenemos que hacer esto juntos de nuevo. Esto es demasiado bueno como para dejarlo”.

“Todavía no hablamos de ello, pero si hay alguna posibilidad de hacer algo como esto de nuevo, será lo más puro que podrás conseguir. Ya lo verán”, sentenció.

