Quedan pocos días de febrero y también de las vacaciones… para algunos afortunados. Entre todas las formas en las que se puede gastar el tiempo libre, Netflix asoma como una de las mejores alternativas.

El gran “pero” es que la aplicación de contenido por streaming cambia periódicamente su catálogo. Muchas veces es para mejor, ya que sacan películas y series horribles, pero en otros casos retiran material bastante bueno y que más de alguna vez han salvado en los momentos de ocio.

El sitio ScreenRant publicó una lista con quince shows que serán removidos de esta plataforma a partir del primer día de marzo, así que todavía queda tiempo para aprovechar.

1.- The Office

Pero no la de Steve Carrell, sino que la original, protagonizada por un insoportable -pero totalmente adorable- Ricky Gervais. Una serie que fijó los estándares para otras del tipo mockumentary, como Parks and Recreation o Modern Family.

2.- The Elephant Princess

Esta serie vine de Australia y muestra la historia de Alex Wilson, quien sufrió un drástico cambio cuando un hombre le regaló un elefante para su cumpleaños 16. Sí, como Bart con Stampy.

Son solo dos temporadas, en las que se verán temas mucho más maduros que los que en un comienzo se pueden apreciar.

3.- Dragon Tales

¿Quién dijo que no se pueden ver dibujos animados? En Dragon Tales podemos seguir las aventuras de Emmy y Max, niños que son capaces de viajar largas distancias y hablar con dragones… lo último suena como Game of Thrones, PERO NO, SON MONITOS.

4.- Monarch of the Glen

Mezcla de drama y comedia salido directamente del Reino Unido a comienzos de los 2000, con gran popularidad en Inglaterra y Australia. Un padre muerto que nunca lo estuvo, un hermano desaparecido que vuelve de la nada, una gran herencia y un castillo… es decir, la versión inglesa de una teleserie. Son siete temporadas, especial para ver mientras se toma la once.

5.- The Vicar of Dibley

Otra serie inglesa, ahora de parte de la BBC. Con gran crítica por parte de la prensa especializada, sigue la historia de Geraldine Granger -nada que ver con Hermione-, quien es la párroco de una pequeña villa llamada Dibley. ¿Lo llamativo? Un retorcido sentido del humor, una religiosa amante del rock y, por supuesto, es mujer en un puesto utilizado mayoritariamente por hombres. Es de los 90, entonces mayor mérito.

6.- Victoria

Protagonizada por Jenna Coleman, quien también sale en Doctor Who, cuenta la historia de la reina de aquel nombre desde que tomó el trono tras la muerte de su tío, el Rey Guillermo. Ubicada en 1837, muestra la lucha de una joven mujer por ganarse un lugar en la machista y misógina política inglesa.

7.- Robin Hood

La BBC nos invade con series. Esta es otra adaptación del clásico cuento del ladrón que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, pero, a diferencia de otras, ésta toma un giro algo más oscuro. Son tres temporadas con algunos plot twist notables.

8.- Survivors

Ciencia ficción post-apocalíptica ubicada en la actualidad, en donde se muestra un universo en el que el 90% de la población está muerta por la “gripe europea”. Abby Grant toma el liderazgo de un grupo de sobrevivientes, con quienes enfrenta los retos de organizarlos además de buscar a su hijo. O sea, The Walking Dead sin zombies. Igual, para los momentos de aburrimiento…

9.- A Different World

Spin-off de The Cosby Show, protagonizado por uno de los mejores personajes de la serie: Denise, la hija inteligente y sarcástica. Después hubo muchos cambios, MUCHOS, pero igual duró seis temporadas.

10.- Danger 5

Ubicada en un universo alternativo en donde Hitler y el nazismo siguen presentes en los años 60, esta comedia australiana muestra a cinco espías internacionales que intentan encontrar y matar al líder alemán. De todas formas, esa descripción queda corta, ya que se pueden ver incluso dinosaurios controlados por los nazis y viajes en el tiempo. ¿Cómo todo eso puede tener sentido? Hay que ver la serie.

11.- Copper

OTRO SHOW MÁS DE LA BBC. Los ingleses apostaron por una serie ubicada en el año 1860, en Nueva York, dando origen a un drama policial con momentos muy crudos. A pesar de la buena crítica, solo duró dos temporadas. ¿No te gusta el Festival? Ahí tienes algo que hacer.

12.- Outcasts

De una serie del siglo XIX, pasamos a otra ubicada en el año 2060. Aquí nos encontramos en el planeta Carpathia, el que ha sido colonizado por muchas colonias que huyeron de diversos conflictos de la Tierra. Drama y ciencia ficción, una mezcla extraña pero que puede resultar en algo muy bueno.

13.- Torchwood

Investigadores de aliens, que se organizan y operan al margen de la ley, sin afiliación a ningún gobierno u organismo de este. Todos liderados por el inmortal Capitan Jack Harkness. Este spin-off del Doctor Who suena, al menos, interesante.

14.- 3rd Rock From the Sun

John Lithgow, ocupando el rol de Dick Solomon, ganó tres Emmys y un Globo de Oro por esta serie. ¿De qué se trata? Una familia de extraterrestres que llegaron a Ohio -la versión gringa de Talca (?)- para aprender más sobre los humanos y sus hábitos. ¿Otro motivo para ver la serie? Aparece Joseph Gordon-Levitt. Punto.

15.- Star Wars: The Clone Wars

¿EN SERIO NETFLIX PLANEA HACER ESTO? ¿POR QUÉ? Bueno, todavía tenemos más de una semana para ver los 129 capítulos que componen esta serie.