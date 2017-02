Kanye West siempre ha buscado diversificar sus negocios y no centrarse solo en la música, por lo que ha lanzado líneas de ropa y zapatillas. Ahora irá un paso más allá, planeando poner su nombre en la industria de los cosméticos.

Según un documento obtenido por el sitio TMZ, el rapero y productor estaría en medio del proceso de producción de “maquillaje, perfumes, lociones y otros cosméticos” a través de su marca DONDA.

Respecto a esta empresa, West había dicho que está enfocada en el “contenido creativo” y que “seguiría donde quedó Steve Jobs”. Anteriormente, DONDA había producido portadas de discos, videos musicales, campañas de marketing y diseños de escenarios, pero nada relacionado a la industria del maquillaje.

Solo tenemos que esperar para ver si esta nueva idea de Kanye West toma forma y se materializa.

Here is my Donda chart that I wrote 4 years ago that everyone laughed at… pic.twitter.com/g1po6Z3H55

— KANYE WEST (@kanyewest) 15 de febrero de 2016