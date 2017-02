PPL, empresa dedicada a licenciar el uso de la música en eventos públicos y transmisiones audiovisuales, dio a conocer las 20 canciones de Nirvana más escuchadas.

Tim Silver, perteneciente a la empresa, dijo que Cobain “fue una de las figuras más visionarias de la música de finales de los 80 y comienzos de los 90. Él inspiró a innumerables jóvenes de todo el mundo para aprender a tocar un instrumento y tener la confianza para grabar su propia música”.

Esta se reveló a 50 años del nacimiento del músico, mostrando varias canciones obvias en el listado, así como otras no muy conocidas.

Incluso aparece un cover en la lista: el realizado a David Bowie, específicamente de la canción “The Man Who Sold The World”, la que aparece sexta.

La lista completa:

1.- “Smells Like Teen Spirit” (1991)

2.- “Come As You Are” (1991)

3.- “Lithium” (1991)

4.- “Heart-Shaped Box” (1993)

5.- “In Bloom” (1991)

6.- “The Man Who Sold The World” (1993)

7.- “All Apologies” (1993)

8.- “About A Girl” (1989)

9.- “Aneurysm” (1991)

10.- “On A Plan” (1991)

11.- “Drain You” (1991)

12.- “Stay Away” (1991)

13.- “Breed” (1991)

14.- “Love Buzz” (1989)

15.- “Serve The Servants” (1993)

16.- “Lounge Act” (1991)

17.- “Something In The Way” (1991)

18.- “Molly’s Lips” (1990)

19.- “Dumb” (1993)

20.- “Territorial Pissings” (1991)