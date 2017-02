Andy Warhol ha sido reconocido innumerable cantidad de veces como uno de los artistas más importantes e innovadores del siglo XX. Traspasó todas las barreras al mezclar música, baile, drag y pintura para crear un movimiento que revolucionó la estética mundial.

A pesar del gran número de discípulos que dejó, como Jeff Koons, Damien Hirst o Takashi Murakami, el nombre de Warhol ha sobrevivido por sí mismo.

Su amor por tomar íconos pop para transformarlos en arte sin edad ha sido una de sus contribuciones más grandes, pero no la única, ya que en la música también marcó el camino a seguir. Esto no solo en la forma en la que se tocaba, sino también en el ambiente donde se desarrollaba, en la estética que se mostraba y en los contenidos que se transmitían.

Aquí una pequeña lista de artistas que fueron influenciados por el artista nacido en Pennsylvania. Sin él, estas bandas no existirían. O peor: existirían, pero no habrían llegado a lo que ahora conocemos.

John Cale

Confundó The Velvet Underground junto a Lou Reed, siendo uno de los actos más cercanos al artista. Ahí se nutrieron mutuamente: Warhol apoyaba la parte visual, mientras Cale y compañía revolucionaban el sonido que posteriormente daría paso al punk y otros géneros.

Su banda fue una de las más importantes y representativas de La Fábrica, lugar en que Warhol daba rienda suelta a su creatividad. Luego de la muerte del pintor, los dos fundadores de The Velvet Underground grabaron Songs for Drella, tributo que tomó el nombre del personaje que Warhol asumía en drag.

Pero la música no fue lo único: Cale también se transformó en artista plástico, en donde las obras de Warhol claramente sirvieron de inspiración.

Devo

Devo es de esas bandas que no existirían de no ser por la creatividad del artista que hoy conmemoramos. Desde su puesta en escena, los trajes utilizados y hasta su sonido, exudan Warhol por todos lados.

Y esto no fue solo mirándolo desde lejos o escuchando sus entrevistas, sino que apreciaron su obra en persona, siendo los integrantes originales muy amigos del pintor.

Uno de ellos, Mark Mothersbaugh -voz y cofundador de Devo- incluso señaló que fumó “polvo de ángel” junto a él y Michael Jackson durante una fiesta.

Rolling Stones

Si bien su música no refleja mucho de esta influencia, el ambiente donde se desarrolló fue muy cercano a Warhol. Esto queda claro al ver que dos de las portadas de sus discos fueron directamente diseñadas por el artista: Sticky Fingers y Love You Live.

Además, se desarrollaron en la misma época, cada uno dominando en su área de pertenencia.

Sobre la primera de las portadas antes mencionadas, Mick Jagger se la solicitó a través de una carta a Warhol. En aquel texto se podía leer que le había mandado dos cajas con material que podía utilizar, además de decirle que dejaba en sus “capaces manos” el arte de este disco. “Por favor, escribe de vuelta cuánto dinero quienes por ello”, agregó.

David Bowie

Imposible no hacer la conexión si hasta una canción le dedicó en su disco Hunky Dory. En aquella, titulada con el nombre del pintor, Bowie relata de forma acústica la forma en la que Warhol fue una de sus primeras inspiraciones. Y era tanto su cariño que hasta le envió una copia antes de su publicación y un show privado en La Fábrica.

Y no fue solo en eso: la vestimenta de Bowie y su posición más cercana a la androginia fueron fuertemente inspiradas por el norteamericano. ¿Otra de las cosas que no existiría sin Warhol? El discazo The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Bowie incluso se transformó en Warhol, actuación que realizó para la película Basquiat…

Basquiat

…de quién hablaremos ahora. Durante los años 80, fue uno de sus colaboradores con los que realizó una carrera más prolífica. Fueron cerca de dos años en los que crearon cientos de trabajos, mezclando así dos décadas -los 60 y 80- diferentes en solo una obra.

Otro tema era el de su color de piel, algo que ahora no puede importar, pero que en los ochenta se juntara un blanco con un joven descendiente de haitianos y puertorriqueños… había que ser valiente. A eso sumemos su orientación sexual y origen socioeconómico. Diferentes factores que demuestran algo: A Warhol no le daba miedo nada.