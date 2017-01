pin it

Pese a que muchos criticaron la elección de Ben Affleck como Batman para la película “Batman vs. Superman”, lo cierto es que su actuación tapó muchas bocas y fue catalogada como una de las mejores dentro de la cinta.

Pese a su interpretación, los especialistas y fanáticos de DC Cómics no quedaron conformes con el producto final, el que causó no sólo rechazo, sino también un sinfín de críticas negativas.

En medio de esta ola de opiniones, tanto Affleck como Henry Calvill (Superman) protagonizaron una entrevista que dio la vuelta al mundo y captó la atención de todos.

Y es que cuando les preguntaron a los actores qué sentían por los malos comentarios, Ben no habló nada y le dejó todo el trabajo a su colega, mientras su rostro mostraba una evidente tristeza. Cuando Cavill terminó su intervención, Affleck sólo dijo “estoy de acuerdo”.

Ese momento fue editado por un youtuber, quien incluyó la canción “The sound of silence” del dúo Simon & Garfunkel, acercando la toma al rostro de Affleck. Este arreglo se viralizó rápidamente y sacó muchas risas en Internet.

Sumado a eso, el rostro de amargura del actor estadounidense se transformó en un meme bastante utilizado hasta ahora en redes sociales, popularizándose con el nombre de “Sad Affleck” (Affleck triste).

Pese a la popularidad, el protagonista del fenómeno viral no había hecho declaraciones al respecto… hasta ahora.

En entrevista con BBC Radio 1, y al ser consultado sobre el aprendizaje obtenido durante su trabajo en “Batman vs. Superman”, el actor contestó que “me enseñó a no dar entrevistas junto a Henry Cavill en que yo no hablo nada, y en las que pueden poner las canciones de Simon & Garfunkel como fondo. Esa es una de las cosas que aprendí”.