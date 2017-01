pin it

Con el 80% de las entradas vendidas, SEP7IMO DIA, No Descansaré, el espectáculo del Cirque Du Soleil que celebra el legado de Soda Stereo, sumará nuevas funciones, quedándse en el Movistar Arena hasta el domingo 6 de agosto de este año.

¿De qué se trata SEP7IMO DIA? “Nos presenta a un personaje de 15 años, enjaulado y con sed de vivir, que transita esa edad clave en que nace el amor por una banda que se transformará en la favorita para toda tu vida. Es cuando uno siente la necesidad de cambiar al mundo, sin el poder suficiente. Cuando el personaje escucha la música de Soda Stereo se libera, viviendo en un planeta donde el tiempo es elástico, el tiempo de quien vive enamorado. La obra conlleva un mensaje universal: la música es más fuerte que la muerte”, dice Michel Laprise (también director del MDNA Tour de Madonna y de Kurios, la obra más reciente del Cirque du Soleil) sobre el show que trata por primera vez una historia de este lado del mundo, tras explorar el legado de The Beatles en Love y Michael Jackson en The Immortal World Tour y One.

El espectáculo también se presentará en Buenos Aires y Córdoba, Argentina; Lima, Perú; Bogotá, Colombia; y DF, Guadalajara y Monterrey, México. Para el 2018, se prevé que el show visite EEUU y otros países de Latinoamérica.

Compra tus entradas a partir de hoy, 10 de enero al mediodía, en Puntoticket.