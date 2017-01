pin it

El 10 de marzo se sabrá si la Universidad Arcis podrá impartir clases, algo que tomó por sorpresa hace algunos días a los alumnos, y que de hecho, fueron alertados de la situación a través de un titular en el diario El Mercurio, de acuerdo a lo que nos comentó la presidenta de federación, Sandra Beltrami.

De acuerdo al administrador provisional, Patricio Velasco, el proceso “está más bien iniciándose” y se está invitando a los estudiantes a que se matriculen. Esto, de acuerdo a Beltrami, es contradictorio a lo ocurrido hace un mes atrás cuando la ministra de Educación, Adriana Delpiano dijo que la definición de lo que ocurriría con la Arcis sería en enero, y luego deja entreabierta la posibilidad de cierre de la institución, lo que podría significar la re asignación de los estudiantes a otra casa, como la Universidad de Chile.

De acuerdo a Sandra en #JunglaRP, esta última decisión no los favorece como estudiantes como algunos piensan, ya que sería un paso rápido por la Chile. No menor, ella habla de 1.200 alumnos estudiando en la Arcis -contando pre-grado, vías de titulación, entre otros- y no 400 a los que se refirió alguna vez la ministra.

“Se habla que el cierre de la universidad es por falta de recursos, y si se vende a una inmobiliaria hay lucro”, fue parte de lo que nos dijo Beltrami, a raíz de la compraventa de la sede Libertad que se está negociando y que en octubre fue nuevamente aplazada, para marzo.