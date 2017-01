#RPUK 411 (110117) Especial Shoegaze

Adictos al ruido del #shoegaze bienvenidos al#RPUK de hoy. Se ve todo borroso e indescifrable esta noche en la 94.1 RPUK 411 (110117) SHOEGAZE MY BLOODY VALENTINE – ONLY SHALLOW THE BOO RADLEYS – BUFFALO BILL LUSH – FOR LOVE RIDE – VAPOUR TRAIL SLOWDIVE – CATCH THE BREEZE JESUS & MARY CHAIN – SIDEWALKING…