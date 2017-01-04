OK, éste es el panorama de verano 2017 del Rock & Pop UK, una serie de especiales para acompañar las vacaciones:
RPUK 410 (040117) CLASICOS EN VIVO
RPUK 411 (110117) SHOEGAZE
RPUK 412 (180117) SYNTH BRITANNIA
RPUK 413 (250117) UNPLUGGED BRITANNIA
RPUK 414 (010217) PROGRESSIVE BRITANNIA
RPUK 415 (080217) GLAM BRITANNIA
RPUK 416 (150217) COOL BRITANNIA
RPUK 417 (220217) DISCOS 2017
¿Qué tal?
Setlist RPUK 410 (040117) CLASICOS EN VIVO
- DEPECHE MODE – ENJOY THE SILENCE
- DEPECHE MODE – NEVER LET ME DOWN AGAIN
- MUSE – KNIGHTS OF CYDONIA
- MUSE – TAKE A BOW
- DIRE STRAITS – WALK OF LIFE
- DIRE STRAITS – MONEY FOR NOTHING
- THE CURE – JUST LIKE HEAVEN
- THE CURE – IN BETWEEN DAYS
- THE ROLLING STONES – JUMPIN’ JACK FLASH
- THE ROLLING STONES – SYMPATHY FOR THE DEVIL