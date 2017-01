Julieta Petrelli y Lucila Berella, ambas de 28 años, son dos profesoras originarias de Buenos Aires, Argentina, quienes aburridas del lugar que ocupan las mujeres en las canciones que suenan en las fiestas, decidieron hacer algo al respecto.

Las letras de reggaetón en general suelen denigrar a la mujer, eso motivó a las jóvenes maestras a cambiarle la letra a algunos de estas canciones. Tomaron el tema “Picky” del cantante panameño Joey Montana y lo transformaron en un manifiesto feminista, que se ha convertido en todo un fenómeno en Facebook, consigna Verne.

Una de las estrofas del tema de Montana dice: “Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena, pero yo no puedo. No puedo. Me dice yo no quiero, pero se complica yo no entiendo por qué es tan picky.”

En la versión feminista de Petrelli y Berella se escucha: “Me dice hola y yo le digo goodbye. Me dice nena como tú ya no hay. Le digo no me busques ni faltes el respeto, que con tus comentarios no subís ningún ego”.

“La realidad es que este tipo de canciones suenan en todas partes y son pegadizas. La mayoría hace letras que sostienen una relación de opresión en la que ellas siempre están dispuestas a todo y son objetos de un él. Esta canción (Picky) no solo retrata la situación de acoso cotidiana que padecemos al salir a bailar sino que tilda de picky (quisquillosa) a la mujer que le dice que no y que decide sobre ella misma”, explica Berella a Verne.

Las profesoras grabaron un video en el que cantan la canción con el cambio que hicieron a la letra, el que en poco más de dos semanas ya ha acumulado más de 80 mil reproducciones en Facebook, y además han recibido buenos comentarios de mujeres y también de hombres que están de acuerdo con su forma de protesta.