El próximo 20 de enero Donald Trump llegará a asumir como Presidente de Estados Unidos y a Barack Obama no le quedará otra que irse de la Casa Blanca.

Y cómo no se iba a ir con una fiesta a la altura de la circunstancia y llena de música. Hace rato sabemos que es un gran fanático y sí que aprovecha su posición para que músicos de la talla de Beyonce, Jay Z, Bruce Springsteen, Paul McCartney y Chance The Rapper, además de Stevie Wonder, Bradley Cooper, JJ Abrams, Eddie Vedder, David Letterman, George Lucas, Usher y Samuel L Jackson lleguen a animar una de sus últimas noches a cargo de uno de los países más poderosos del mundo.

Pero esto de las fiestas no es nuevo. De un tiempo a esta parte Obama ha hecho festivales de música en la Casa Blanca con invitados de la talla de The Lumineers, Sharon Jones y Leonardo DiCaprio, además de su inolvidable fiesta del 4 de julio con Kendrick Lamar y Janelle Monae.

La fiesta de despedida será este viernes 6 de enero y marcará el final de su presidencia. Ojalá lo pasen bien y manden fotos y videos para cachar como estuvo.