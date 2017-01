pin it

Antes de partir esta noticia, hay que poner música de fondo (y usted, señorita entre 25 y 35 años, sabe muy bien por qué):

Mientras escuchan el hit de 2001 (ni siquiera saquen la cuenta de cuántos años tiene esta canción), les contamos que Michelle Branch anunció su regreso luego de 14 años sin sacar nuevo disco: Se trata de “Hopless Romantic”, que saldrá a la venta el 7 de abril, y en el que trabajó nada menos que junto a Patrick Carney de The Black Keys -bueno, un dato extra, es que están saliendo hace casi un año… Por si no sabía.

De acuerdo a lo que contó la cantante a Entertainment Weekley, el músico le dio mucha confianza para crear este material y la empujó a sentir que todo estaba en sus manos, además de explicar de que el sonido tiene algo de rock&roll, y con letras que hablan de su divorcio con Teddy Landay y su nueva relación con Carney -ah no, si no.

Para hacer memoria, recordemos que el último álbum que lanzó Michelle Branch fue “Hotel Paper” en 2003 (donde venía “Are You Happy Now?” aunque en 2010 tuvo el lanzamiento de un EP con seis canciones llamado “Everything Comes and Goes”, que en un principio era un material de más canciones, pero tuvo problemas con el sello.

Bueno, estamos listos para el karaoke, Michelle.