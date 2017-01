Cargando video...

No cabe duda que Margot Robbie se ha transformado en todo un fenómeno en la industria del cine, donde se ha hecho merecedora de diversos papeles que también le han traído reconocimiento con el público.

Pese a esto, la crítica especializada se lanzó en picada contra la actriz cuando se anunció que interpretaría a Tonya Harding en la cinta biográfica “I, Tonya”. Y recientemente les respondió con una increíble caracterización de la patinadora.

Las imágenes de su nuevo look fueron reveladas por TMZ y en ellas luce mucho más robusta de lo acostumbrado, con su cabello con frizz y unos jeans noventeros, con los que ha logrado una imagen muy similar a la de la deportista.

¡Definitivamente luce irreconocible!

Margot Robbie is UNRECOGNIZABLE after gaining weight and rocking mom-jeans!!! https://t.co/4o2ZYd5b5d

[NEW] Margot Robbie on set of her upcoming film “I, Tonya” today! She looks unrecognizable 😱 pic.twitter.com/Mh7cANzauI

— best of margot (@bestofmargot) January 16, 2017