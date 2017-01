Donde hay una verdadera jungla y ambiente salvaje, es dentro del PS, porque entre dimes y diretes se viene el Comité Central este sábado 21 de enero: La cosa estará en fuego -y no lo decimos por las altas temperaturas que se auspician para el fin de semana en Santiago.

Desde las trincheras Laguistas, hacen presión al Partido Socialista para inclinar el comité en favor del ex presidente; Insulza y Atria rechazan que una votación privada defina al candidato presidencial, y por otro lado, Guillier también hace su coqueteo con algunos personeros del conglomerado socialista.

Así que en #JunglaRP conversamos con el ex ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, sobre lo que él opina desde el PS, y la verdad, es que está de acuerdo con ser estratégico y definir un candidato junto al PPD, ya que “esto no es un tema de nombres”. No menor, dijo que “los eventuales candidatos -de su partido- no están bien ubicados en las encuestas” y que “necesitan un despliegue” mayor para que sean más conocidos por la gente.