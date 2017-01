Jacqueline Pardo es la mamá de Víctor Díaz, conocido popularmente como “El Zafrada“, y quien ya se convirtió en todo un adolescente que va a un buen colegio y se esfuerza cada día por ser un buen hijo.

Pero todo se derrumbó después de que en las redes sociales apareciera con un inmortal “melvin” en la playa de Iloca.

Ahí ella se enfureció y habló con el diario La Cuarta sobre el incidente. “Esa niña engañó a mi hijo. El Víctor no toma, no fuma, no tiene ningún vicio y seguramente no imaginó todo el daño que hizo”, explicó

De acuerdo al diario, la joven, que en las redes sociales se llama “_cumbi4n3n4_” se encontraba de visita y se quedó a alojar en las cabañas “El Zafrada”, donde compartió con sus amigos. Uno de ellos le pidió una foto al menor de edad y de paso le sostuvo el melón.

“Yo le pregunté al Víctor qué ocurrió ese día y me dijo que iba pasando cuando le pidieron una foto. Él, de paso, les sostuvo el melón, pero nada más”, dijo su tía Viviana al Diario Pop.

¿Qué pasó con la chica de la foto? “Hola a todos, quería hacer un comunicado por la reciente masificación de la foto tomando melón con vino con el famoso “Zafrada”. Pido disculpas públicas por la fotografía en nombre de toda la gente involucrada, ya que, el niño es un menor de edad y realmente NO estuvo involucrado en ningún momento en alguna ingesta de alcohol”, dijo a través de su cuenta de Instagram, donde posteriormente borró las fotos.