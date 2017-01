pin it

Pocas cosas en la vida deben ser más difíciles que ponerle nombre a un bebé. Por eso lo que hace el Registro Civil es súper importante… incluso cuando los deseos de los padres pudieran ir en contra de sus propios hijos en el futuro.

De hecho, el director nacional (s) Jorge Álvarez, cuenta que “los funcionarios del Registro Civil tienen la facultad de no inscribir nombres que causen un menoscabo a los niños. Pero si los papás insisten con un nombre que cause menoscabo, el proceso se deriva a un juzgado civil, donde un juez es el que autoriza o no dicha inscripción”.

Entre esos nombres más “extravagantes” hay varios inspirados en sucesos de cultura pop, como la Copa América Centenario: 241 papás les pusieron Alexis a sus hijos, 16 se inclinaron por Gary y 205 por Arturo. Lo curioso es que un menor fue bautizado como “Vidal“.

Además, el estreno de Rogue One también hizo lo suyo. Cuatro Luke, un Han y tres Leia fueron inscritos en el Registro Civil entre los 247.555 niños que llegaron al mundo el 2016, 12.769 nacimientos menos que el 2015.

Incluso el Premio Nobel de Literatura Bob Dylan fue inspiración. 503 recién nacidos fueron inscritos como Dylan, encabezando la lista de nombres poco comunes para hombres: Amaru (132), Ethan (112), Milan (106), Eydan (83) y Eidan (79), Lionel (69) y Derek (60).

En el caso de las niñas son: Ashley (184), Ainhoa (143), Cataleya (116), Eluney (116), Saray (74), Keyla (48), Xiomara (40), Kendall (22), Itzel (22), Evoleth (20) y Filippa (20), entre otros.

¿Y los más repetidos? Agustín y Sofía, seguidos por Mateo y Benjamín en el caso de los niños; e Isidora y Emilia para las niñas.