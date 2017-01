Mañana es la llegada al poder de Donald Trump y la previa es gloriosa: Gorillaz despues de las promesas de Damon Albarn finalmente lanzan nueva música.

Su primera nueva canción se llama “Hallelujah Money” y la interpretan junto a Benjamin Clemantine, el inglés ganador del Mercury Prize.

Dark times – u need someone to look up to. Me. Here’s a lightning bolt of truth in a black night. Now piss on! New stuff won’t write itself. https://t.co/tOqYnXqrU2

