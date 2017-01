pin it

Donald Trump sigue cosechando la odiosidad que ha sembrado desde su triunfo como presidente de Estados Unidos. Y esta vez, los encargados del desaire son los mismos que habían tenido que aceptar duras críticas al querer tocar para él.

Porque la banda tributo a Bruce Springsteen, “B Street Band” tuvo que descartarse de la gala de bienvenida de Trump en el elegante Washington Court Hotel.

“Asuntos no partidistas” serían los motivos. “Las más profundas disculpas a nuestros fans y al comité de la gala inaugural de Nueva Jersey, pero la B Street Band no podrá actuar este año. Nuestra decisión se basa SOLAMENTE en el respeto y la gratitud que tenemos por Bruce y la E Street Band. La música de Bruce ha sido la base de nuestro sustento. La B Street Band no existiría sin los talentos de Bruce y nuestros hermanos E Street Band “.

Y claro, cómo iba a ser de otra manera si esta actuación contrasta con la opinión política de Springsteen, que ha calificado a Trump como un “imbécil” que tiene a los Estados Unidos “bajo asedio”.