Cada año, el cáncer cobra miles de vidas que no fueron salvadas por su tardía detección. Por eso, la aceleración de los diagnósticos ha sido trabajada por muchos científicos que inventan fórmulas para evitar una muerte prácticamente segura, hasta ahora.

Un equipo internacional de científicos es el ejemplo perfecto: inventaron una máquina que ha podido identificar 13 químicos que están relacionados con la enfermedad de Crohn, el Parkinson y hasta 8 tipos de cáncer con un solo soplido. Se trata del Na-Nose, nombre con el que el aparato es conocido.

El sistema se basa en la utilización de nanopartículas e inteligencia artificial que pueden detectar distintos químicos que están en el aliento de las personas. Y además, la máquina analiza los resultados en base a las características de la persona que la está usando.

Este es un gran avance para los procesos de diagnóstico no invasivos, aunque todavía no esté aprobado para ser usado en clínicas. Se podrán dejar atrás los trámites lentísimos que la mayoría de las veces no alcanzan a tratar a los pacientes y se dará paso a una tecnología mucho más efectiva que, en el mejor de los casos, podrá salvar muchas vidas.

“Nuestra idea es lograr un sistema que pueda realizar diagnósticos sin necesidad de procedimientos molestos o dolorosos. No es peligroso y puedes realizar todos los análisis que sean necesarios fácilmente”, aseguró Hossam Haick, el líder del sistema.

La máquina ha tratado a 1.400 pacientes y ha tenido un 86% de aciertos, que es una cifra muy alta pero no suficiente.