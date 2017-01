Cargando video...

Con el pasar del tiempo los hackers han encontrado nuevas fórmulas para engañar a los usuarios y robar su información, al ser descubiertos, estos vuelven con técnicas aún más complejas, lo que hace aún más complicado el combate contra estos inescrupulosos.

Y es que el perfeccionismo con el que personas dedicadas a estos malos actos, sumado a la falta de información por parte del usuario pueden hacer que estos vivan un pésimo momento. Uno de los medios más utilizados es la sustracción de datos a través de las cuentas de correo electrónico.

Uno de estos intentos de robo de datos personales más recientes por medio de un email, fue advertido por el comediante y desarrollador web británico, Tom Scott quien aseguró que estuvo a punto de caer en una de estas trampas informáticas.

This is the closest I’ve ever come to falling for a Gmail phishing attack. If it hadn’t been for my high-DPI screen making the image fuzzy… pic.twitter.com/MizEWYksBh

— Tom Scott (@tomscott) 23 de diciembre de 2016