Ya son mas de 289.900 hectáreas consumidas por incendios forestales de acuerdo a datos entregados por la Conaf a la Onemi, y consideremos que cuando estés leyendo esta nota, es probable que hayan aumentado considerablemente. El fuego superó toda medida de gestión, aunque claro, la duda está en si alguna vez se pensó en que un siniestro de tal magnitud pudiese ocurrir -según El Mercurio, se anticipó que la temporada 2017 sería complicada.

Esto es grave, a tal nivel que el experto y consultor en manejo de catástrofes, Rodrigo Reveco, dijo en #JunglaRP que “va a durar todo el verano, y ya se les escapó de las manos” a las brigadas de Conaf y al Gobierno, a quienes acusa de no estar correctamente asesorados ni con los implementos necesarios para algo como lo que estamos viviendo.

Como si fuera poco, no sólo estamos perdiendo hogares, sino que un ecosistema importante, como nos contó el profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC, Cristian Bonacic, quien fue enfático en decir que “este y varios Gobierno no han sido capaces de hacer servicios forestales buenos”, voz que se suma a la de otros especialistas que han concluido en la necesidad de planificar el paisaje en bosques y plantaciones, ya que especies introducidas como el pino y eucalipto arden a gran temperatura a diferencia de la vegetación nativa, que ya ha sido quemada en casi un 40%. No menor, los incendios han arrasado con el 50% del ruil, árbol nativo chileno en peligro de extinción y que antes de la emergencia contaba con 314 hectáreas de bosque.

Hace varios días conversábamos con el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Florida, Cristian Cruces, quien explicaba que por minuto se consumían entre 1.400 y 1.600 hectáreas en la comuna, y que se habían agotado ya todos los recursos disponibles a su nivel. Una situación que se fue repitiendo a tal nivel, que se descontroló.

Gracias a la donación de Lucy Ana Avilés de la llegada del SuperTanker -considerando agua, permisos aéreos, paso por el aeropuerto y arriendo del avión- su funcionamiento está garantizado por seis días, y ahora, la familia Luksic se comprometió a dejarlo una semana más en Chile. Un avión cuya acción fue incluso cuestionada por la Conaf, y que Reveco nos aclaró que su aporte sí era efectivo en nuestro país.

Brigadas de todo el país están acudiendo en ayuda, incluyendo avanzadas internacionales como la francesa, colombiana y mexicana para de alguna manera, intentar apagar el fuego; también se aceptó la ayuda del gobierno ruso con el avión Ilyushin II-76 para combatir incendios.

Nirivilo, Santa Olga, Constitución, Licantén, Vichuquén… La lista es eterna, y como si fuera poco, durante jueves y viernes las condiciones climáticas no serán las mejores para detenerlo.

El Gobierno ya anunció 14 medidas de ayuda económica para damnificados e ingresó querellas por los incendios de Chanco y Lircay. Incluso, ya hay cinco detenidos que son sospechosos de tener responsabilidad en incendios forestales de acuerdo al fiscal Abbott, sumándose esto a la aprobación de la Cámara de Diputados para iniciar una Comisión Investigadora con 73 votos a favor -y las abstenciones de Roberto León, José Miguel Ortíz, Gabriel Silber y Mario Venegas.

Por ahora, quienes estamos en nuestros escritorios, podemos ayudar enviando los implementos básicos para damnificados, brigadistas y bomberos. Revisa aquí los centros de acopio y otras formas de aporte.

