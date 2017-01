Las pasarelas del mundo se han llenado de celebridades adolescentes, quienes en su mayoría deben agradecer a sus padres u otros familiares famosos por estar en ese sitial.

En este caso, el hijo del cantante de Oasis Liam Gallagher, Lennon, debutó la semana pasada como el nuevo fichaje de la agencia Models 1, la misma que representa a celebridades como Linda Evangelista. El joven de 17 años se presentó el pasado fin de semana en la pasarela de Topman Design, en la Fashion Week de Londres, consigna Playground.

Lennon, bautizado así en honor al fallecido líder de The Beatles que tanto admira su padre, subió por primera vez a una pasarela vistiendo una parka amarillo oscuro, mientras que el segundo outfit incluía una chaqueta con estampado de leopardo.

Por supuesto, la respuesta del polémico Liam Gallagher sobre el nuevo trabajo de su hijo no se hizo esperar. El rockero inglés hizo público su parecer en Twitter, donde escribió que está “muy orgulloso” de Lennon.

Very proud of my boy Lennon for doing his first catwalk today LG X pic.twitter.com/fu966kfVJC

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 6 de enero de 2017