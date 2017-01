pin it

Todos hemos soñado alguna vez con ir a Disney, poder presenciar los típicos fuegos artificiales y sacarnos fotos para el recuerdo con los personajes que tanto nos acompañaron durante la infancia. Pareciera que todo lo que ocurre en el complejo internacional, que agrupa diversos parque temáticos, está impregnado de alegría y buenos pensamientos.

Sin embargo, como todo en este mundo, hasta Disney tiene un “lado B” y de a poco ciertos secretos van saliendo a la luz pública. Un usuario de Reddit, bajo el nombre de Ihaveanotheridentity, aseguró que trabajó durante 20 años como Goofy en el parque y que tiene conocimiento de todos los detalles detrás del funcionamiento de este, según consigna Infobae.

1. Disney es el segundo piso de un sistema de túneles subterráneos.

Este consistiría en un conjunto de pasillos que permiten que los miembros del equipo puedan trabajar detrás de escena y permanecer ocultos para el público general presente. El nombre que recibe es Utilidor.

También existe un sistema automático de tubos que vincula todos los restaurantes con el centro donde llegan los residuos. Este se ubica justo detrás de Splash Mountain, una de las atracciones más llamativas de Magic Kingdom. En esa línea, de acuerdo al ex Goofy, “es increíble la manera en que la basura maloliente puede viajar secretamente por debajo sin que la gente lo note”.

2. Casting para ser uno de los personajes

En relación a esta primera etapa por la que deben pasar los funcionarios, el ex Goofy aclaró que “es como cualquier audición de baile en la que haya estado alguna vez, pero hay una parte de animación que es divertida en la que te tienes que poner en la piel de un personaje. Como, por ejemplo, cortar el pasto como Pluto”.

3. Cárcel para los escandalosos

Al parecer, Disney funciona con sus propias reglas y para los huéspedes que comiencen a comportarse de forma mal educada, existe una sanción. Y es que en el mismo parque de diversiones, según sostiene el ex Goofy, funciona una cárcel para quienes generen desmanes. “Es solo una habitación en la tienda de dulces de la calle principal”, enfatizó.

4. Poca visión

Quienes interpretan un personaje con disfraz, no pueden ver mucho, por lo que sufren complicaciones al momento de desempeñar sus labores. “Creo que lo peor es cuando la gente lleva a sus recién nacidos a los parques y nos pide que los sostengamos para una foto. No puedo verlo siendo Goofy. Además estoy usando guantes, patas gigantes o lo que sea, dependiendo de cuál sea el personaje. ¿Por qué me dejas sostener a tu bebé?”, afirmó.

5. Los personajes tienen prohibido hablar delante de las personas

El ex trabajador contó que “no tenemos permitido hablar con el disfraz puesto en frente de los invitados. ¡Nunca!”. Sin embargo, acotó que dentro de este “cualquier cosa se puede hacer”. “Me solía ​​encantar contar chistes sucios a nuevos empleados desprevenidos. Tengo una buena ‘risa Goofy’ que me tomó años perfeccionar”, dijo.

6. Disfraces calurosos

“Fue una tortura absoluta el primer mes (y sobre todo el primer desfile), pero después de unos meses me acostumbré. Y después de unos años me olvidé que tenía el disfraz puesto”, aseguró.

7. Cada personaje tiene una firma

Las autoridades de Disney crearon firmas para todos los personajes para que no hayan diferencias entre los diferentes trabajadores. “Tenemos un pequeño resumen del personaje que incluye el autógrafo. Tratamos de hacer que parezca igual una vez que firmamos”, expresó.

8. Padres odiosos

“En su mayor parte, me gustaba cuando los padres se quedaban junto a sus hijos y al personaje, pero odiaba cuando le decían a sus hijos ‘es sólo un chico con traje, no tengas miedo’. Esa frase lo único que hace es generar el efecto contrario al buscado. Asusta a los niños aún más”, añadió el ex trabajador.