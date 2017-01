Cargando video...

Este 12 de abril se estrena la película de los Power Rangers y tendremos la posibilidad de rememorar a estos personajes que fueron un éxito total durante los años 90.

Como hay muchos fanáticos que quieren ver pronto la cinta, han filtrado algunas imágenes de lo que será la película y sus personajes. Esta vez le ha tocado a Zordon.

El personaje es interpretado por el actor Bryan Cranston, el mismo Hal de la exitosa serie Malcom in the middle y Heisenberg en Breaking Bad.

La imagen apareció en la red social Reddit y comenzó a viralizarse rápidamente. Es una imagen aparentemente tomada de la experiencia de realidad virtual, en la que vemos a Zordon y a Alpha 5. Zordon continúa siendo una cabeza flotante, cuenta Vix.

BREAKING: First look at Zordon in the #PowerRangersMovie! https://t.co/VJLG2IxHN5 pic.twitter.com/1hjezde2Zy

— Power Rangers NOW (@PowerRangersNOW) 4 de enero de 2017