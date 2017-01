El maltrato animal ha logrado obtener la relevancia que merece en la opinión pública, motivo por el que con mayor frecuencia son denunciados hechos de este tipo, provocando la inmediata reacción de las personas y miembros de diversas organizaciones.

Uno de los últimos casos de este tipo fue filtrado por el medio TMZ que subió a su cuenta de YouTube un video grabado durante el rodaje de una de las escenas de la película “La razón de estar contigo”, próxima a estrenarse en los cines de todo el mundo.

En dicha instancia se puede apreciar a una persona intentando lanzar a un pastor alemán de nombre “Hércules” a las aguas de una piscina, agitadas por el uso de motores y así recrear un río.

En las imágenes se puede apreciar al animal notoriamente asustado ante la situación, peor a pesar de esto los encargados de realizar la escena insiste en que este ingrese al agua. Durante estos minutos de terror para Hércules se logra escuchar a alguien que dice: “No se va a calmar hasta que ingrese al agua, solo tienes que tirarlo”.

En las imágenes se logra apreciar que tras un fuerte forcejeo se logra apreciar al perro siendo llevado por la corriente del río artificial creado para la grabación. Tras esto el animal pierde el control y termina hundiéndose en el agua, por lo que debió ser socorrido de inmediato por miembros de la producción.

Dicha situación no cayó bien en las diversas organizaciones que velan por los derechos de los animales, las que en conjunto hicieron un llamado a boicotear la película tras rechazar actos de violencia contra diferentes especies durante las grabaciones.

Ante esta polémica, el director de la producción, Iasse Hallstrom se refirió al desafortunado acto de violencia en contra del can a través de su cuenta de Twitter, en la que rechazó por completo cualquier actitud en contra de su integridad. Además manifestó que no presenció esta grabación y que el caso será investigado trayendo consigo el castigo correspondiente para los responsables.

I am very disturbed by the video released today from the set of my film A dog’s purpose. — lasse hallstrom (@HallstromLasse) 19 de enero de 2017

“Estoy muy perturbado por el video publicado hoy de mi película”.

I did not witness these actions.

We were all committed to providing a loving and safe environment for all the animals in the film. — lasse hallstrom (@HallstromLasse) 19 de enero de 2017

“No atestigué estas acciones. Estábamos todos comprometidos a proveer un ambiente amoroso y seguro para todos los animales en la película”.

I have been promised that a thorough investigation into this situation is underway and that any wrongdoing will be reported and punished. — lasse hallstrom (@HallstromLasse) 19 de enero de 2017

“He prometido que una investigación exhaustiva de esta situación está en marcha y que cualquier fechoría será reportada y castigada”.

Las imágenes son fuertes. Puedes encontrarlas a continuación: